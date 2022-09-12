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    Камеры сняли, что не только нога, но и диван пострадал во время стрельбы на севере Петербурга

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    Грузовое такси перегородило проезд у дома в Выборгском районе Петербурга. Водитель «Хендэ» пытался освободить дорогу выстрелами и попал на видео.

    Видео конфликта, который произошел на проспекте Энгельса 11 сентября, распространила 12 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На камеры попало, что водитель черного «Хенде» из-за грузового такси не мог проехать вперед у дома 139/21. Он пытался договориться с грузчиком-водителем машины, который в этот момент вытаскивал диван-книжку. Диалог не сложился, и мужчина вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента и в диван.

    После этого он дождался пассажиров — женщин и, сдав назад, уехал.

    «Фонтанка» писала, что стрелка задержали через несколько часов, когда он вернулся к дому.

    Раненому помощь оказали в травмпункте, после чего отпустили.

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