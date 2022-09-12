Водителю грузового такси прострелили ногу во время дорожного конфликта на севере Петербурга

Полиция Выборгского района за полчаса нашла обидчика водителя грузового такси, которому разбили нос и стреляли в ногу из-за «шашечек» на дороге. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 сентября.



Всего три месяца провел в России уроженец Узбекистана до того, как ему пришлось познать на себе и петербургское «гостеприимство», и местную медицину, и пообщаться с полицией. По предварительной информации, накануне около часа дня через единую службу 112 поступило сообщение о том, что на проспекте Энгельса, 139/21, произошел дорожный конфликт между водителем грузового такси и мужчиной на черном «Хендэ». Последний вышел «победителем» — он выстрелил в оппонента, по его мнению, из-за некорректного поведения на дороге и уехал.