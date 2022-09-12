Подробности серьёзного ДТП на Невском: девушка хотела развернуться там, где нельзя

Серьёзное ДТП в центре Петербурга минувшим вечером устроили два молодых водителя. Один из них в больнице. Подробности «Фонтанке» сообщили 12 сентября в ГУ МВД по городу и области.
ДТП произошло 11 сентября в 21:15 на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы. По предварительной версии, девушка 2000 года рождения (ей 21 или 22 года) на «КИА» попыталась развернуться в неположенном месте, и в нее въехала «Тойота», которой управлял водитель 2003 года рождения (19 лет). Водитель «Тойоты» был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
Как уже писала «Фонтанка», ДТП спровоцировало затор на Невском. «КИА» перегородила проспект, и «Тойоту» выкинуло на тротуар.