На Невском проспекте «Тойота» вылетела на тротуар

Серьёзная авария собирает пробку на Невском проспекте в Петербурге поздним вечером 11 сентября, один из автомобилей в результате ДТП оказался на тротуаре.
«На углу Большой Морской и Невского страшная авария. Машина вылетела на тротуар, три скорых, полиция», — рассказала «Фонтанке» читательница.
Судя по видео, опубликованному в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», пешеходы обходят «Тойоту». Второй участник — «Киа» — перегородил Невский, водитель сидит в салоне.
По данным «Яндекса», пробка растянулась от Дворцового проезда до пересечения с набережной реки Мойки.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.