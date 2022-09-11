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    На Невском проспекте «Тойота» вылетела на тротуар

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    Серьёзная авария собирает пробку на Невском проспекте в Петербурге поздним вечером 11 сентября, один из автомобилей в результате ДТП оказался на тротуаре.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «На углу Большой Морской и Невского страшная авария. Машина вылетела на тротуар, три скорых, полиция», — рассказала «Фонтанке» читательница.

    Судя по видео, опубликованному в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», пешеходы обходят «Тойоту». Второй участник — «Киа» — перегородил Невский, водитель сидит в салоне.

    По данным «Яндекса», пробка растянулась от Дворцового проезда до пересечения с набережной реки Мойки.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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