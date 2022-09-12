На выборах побеждают действующие главы регионов

На выборах в России побеждают действующие и временно исполняющие обязанности глав регионов.
По данным ЦИК России, к 12 сентября в регионах большинство голосов набрали:
- действующий глава Калининградской области Антон Алиханов;
- губернатор Карелии Артур Парфенчиков;
- глава Новгородской области Андрей Никитин;
- врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев;
- врио губернатора Рязанской области Павел Малков;
- губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;
- врио главы Тамбовской области Максим Егоров;
- врио губернатора Томской области Владимир Мазур;
- врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев;
- глава Удмуртии Александр Бречалов;
- глава Бурятии Алексей Цыденов;
- врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин;
- врио главы Кировской области Александр Соколов;
- врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.
Из этого списка Евраев и Зайцев — самовыдвиженцы, остальные — члены «Единой России».