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    На выборах побеждают действующие главы регионов

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    На выборах в России побеждают действующие и временно исполняющие обязанности глав регионов.

    По данным ЦИК России, к 12 сентября в регионах большинство голосов набрали:

    • действующий глава Калининградской области Антон Алиханов;
    • губернатор Карелии Артур Парфенчиков;
    • глава Новгородской области Андрей Никитин;
    • врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев;
    • врио губернатора Рязанской области Павел Малков;
    • губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;
    • врио главы Тамбовской области Максим Егоров;
    • врио губернатора Томской области Владимир Мазур;
    • врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев;
    • глава Удмуртии Александр Бречалов;
    • глава Бурятии Алексей Цыденов;
    • врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин;
    • врио главы Кировской области Александр Соколов;
    • врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

    Из этого списка Евраев и Зайцев — самовыдвиженцы, остальные — члены «Единой России».

    Напомним, что выборы различных уровней проходят в России в течение трёх дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В Петербурге голосовали один день — в воскресенье, 11 сентября. О том, как это происходило, читайте на «Фонтанке».

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