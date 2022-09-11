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    Выборы

    На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов

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    Во всех 14 субъектах РФ, где состоялись выборы глав регионов, лидируют действующие губернаторы или врио. Об этом со ссылкой на данные ЦИК России поздно вечером 11 сентября сообщает «Интерфакс».

    В Республике Бурятия после обработки 97,01% протоколов лидирует действующий глава Алексей Цыденов, который набирает 86,12% голосов.

    В Свердловской области Евгений Куйвашев набирает 65,56% голосов после обработки 57,6% протоколов.

    В Республике Удмуртия Александр Бречалов набирает 61,66% голосов после обработки 20% протоколов.

    В Республике Карелия Артур Парфенчиков по итогам обработки 55,94% протоколов набирает 68,63% голосов избирателей.

    В Новгородской области Андрей Никитин лидирует с 76,83% голосов после обработки 35,82% протоколов.

    В Калининградской области Антон Алиханов по итогам обработки 5,75% протоколов набирает 82,09% голосов избирателей.

    В Томской области действующий врио губернатора Владимир Мазур по итогам обработки 96,48% протоколов набирает 84,52%.

    В Саратовской области врио главы региона Роман Бусаргин после обработки 11,91% протоколов набирает 78,9% голос избирателей.

    Во Владимирской области Александр Авдеев по итогам обработки 63,14% протоколов набирает 84,01% голосов.

    В Республике Марий Эл Юрий Зайцев лидирует с 79,25% голосов по итогам обработки 18,29% протоколов.

    В Кировской области Александр Соколов набирает 75,44% голосов после обработки 27,45% протоколов.

    В Тамбовской области также врио Максим Егоров набирает 86,51% голосов по итогам обработки 38,64% протоколов.

    В Рязанской области Павел Малков лидирует с 84,02% голосов по итогам обработки 66,27% протоколов.

    В Ярославской области Михаил Евраев, ранее ставший врио главы региона, набирает 83,32% голосов по итогам обработки 28,03% протоколов.

    Отметим, что 12 из перечисленных глав или врио представляют «Единую Россию». Лишь два кандидата пошли на губернаторские выборы в качестве самовыдвиженцев.

    Напомним, что выборы различных уровней прошли в России в течение трёх дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В Петербурге голосовали один день — в воскресенье, 11 сентября. В городе на Неве выбирали муниципальных депутатов. О том, как это происходило, читайте на «Фонтанке».

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