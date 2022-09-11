На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов

Во всех 14 субъектах РФ, где состоялись выборы глав регионов, лидируют действующие губернаторы или врио. Об этом со ссылкой на данные ЦИК России поздно вечером 11 сентября сообщает «Интерфакс».
В Республике Бурятия после обработки 97,01% протоколов лидирует действующий глава Алексей Цыденов, который набирает 86,12% голосов.
В Свердловской области Евгений Куйвашев набирает 65,56% голосов после обработки 57,6% протоколов.
В Республике Удмуртия Александр Бречалов набирает 61,66% голосов после обработки 20% протоколов.
В Республике Карелия Артур Парфенчиков по итогам обработки 55,94% протоколов набирает 68,63% голосов избирателей.
В Новгородской области Андрей Никитин лидирует с 76,83% голосов после обработки 35,82% протоколов.
В Калининградской области Антон Алиханов по итогам обработки 5,75% протоколов набирает 82,09% голосов избирателей.
В Томской области действующий врио губернатора Владимир Мазур по итогам обработки 96,48% протоколов набирает 84,52%.
В Саратовской области врио главы региона Роман Бусаргин после обработки 11,91% протоколов набирает 78,9% голос избирателей.
Во Владимирской области Александр Авдеев по итогам обработки 63,14% протоколов набирает 84,01% голосов.
В Республике Марий Эл Юрий Зайцев лидирует с 79,25% голосов по итогам обработки 18,29% протоколов.
В Кировской области Александр Соколов набирает 75,44% голосов после обработки 27,45% протоколов.
В Тамбовской области также врио Максим Егоров набирает 86,51% голосов по итогам обработки 38,64% протоколов.
В Рязанской области Павел Малков лидирует с 84,02% голосов по итогам обработки 66,27% протоколов.
В Ярославской области Михаил Евраев, ранее ставший врио главы региона, набирает 83,32% голосов по итогам обработки 28,03% протоколов.
Отметим, что 12 из перечисленных глав или врио представляют «Единую Россию». Лишь два кандидата пошли на губернаторские выборы в качестве самовыдвиженцев.
Напомним, что выборы различных уровней прошли в России в течение трёх дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В Петербурге голосовали один день — в воскресенье, 11 сентября. В городе на Неве выбирали муниципальных депутатов. О том, как это происходило, читайте на «Фонтанке».