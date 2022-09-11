На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов

Во всех 14 субъектах РФ, где состоялись выборы глав регионов, лидируют действующие губернаторы или врио. Об этом со ссылкой на данные ЦИК России поздно вечером 11 сентября сообщает «Интерфакс».



В Республике Бурятия после обработки 97,01% протоколов лидирует действующий глава Алексей Цыденов, который набирает 86,12% голосов.



В Свердловской области Евгений Куйвашев набирает 65,56% голосов после обработки 57,6% протоколов.



В Республике Удмуртия Александр Бречалов набирает 61,66% голосов после обработки 20% протоколов.

