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    Организаторы концерта рассказали, как на самом деле пострадали фанаты Шнурова

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    На концерте группировки «Ленинград» в «Лужниках» действительно пострадали люди — двоим понадобилась скорая, подтвердили организаторы. И рассказали, как всё было на самом деле.

    Как сообщили «Фонтанке» 11 сентября в компании Euroshow Promoter, 42-летняя зрительница неожиданно потеряла сознание, когда вместе со спутниками торопилась на своё место. Её экстренно госпитализировали, однако спасти не смогли. Пострадавшая не употребляла алкоголь, причину остановки сердца выясняют врачи и полиция.

    Ещё один зритель в состоянии алкогольного опьянения, желая попасть в фан-зону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер, как на батут. Баннер не выдержал и прорвался, а мужчина рухнул на пол. Охрана стадиона и стюарды оказали ему первую помощь, скорая увезла его в больницу.

    Первоначально «СтарХит» сообщал, что оба зрителя упали с высоты. Организаторы называли московское выступление Шнурова «единственным и эксклюзивным».

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