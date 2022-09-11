Организаторы концерта рассказали, как на самом деле пострадали фанаты Шнурова

На концерте группировки «Ленинград» в «Лужниках» действительно пострадали люди — двоим понадобилась скорая, подтвердили организаторы. И рассказали, как всё было на самом деле.

Как сообщили «Фонтанке» 11 сентября в компании Euroshow Promoter, 42-летняя зрительница неожиданно потеряла сознание, когда вместе со спутниками торопилась на своё место. Её экстренно госпитализировали, однако спасти не смогли. Пострадавшая не употребляла алкоголь, причину остановки сердца выясняют врачи и полиция.