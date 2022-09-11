Организаторы концерта рассказали, как на самом деле пострадали фанаты Шнурова

На концерте группировки «Ленинград» в «Лужниках» действительно пострадали люди — двоим понадобилась скорая, подтвердили организаторы. И рассказали, как всё было на самом деле.
Как сообщили «Фонтанке» 11 сентября в компании Euroshow Promoter, 42-летняя зрительница неожиданно потеряла сознание, когда вместе со спутниками торопилась на своё место. Её экстренно госпитализировали, однако спасти не смогли. Пострадавшая не употребляла алкоголь, причину остановки сердца выясняют врачи и полиция.
Ещё один зритель в состоянии алкогольного опьянения, желая попасть в фан-зону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер, как на батут. Баннер не выдержал и прорвался, а мужчина рухнул на пол. Охрана стадиона и стюарды оказали ему первую помощь, скорая увезла его в больницу.
Первоначально «СтарХит» сообщал, что оба зрителя упали с высоты. Организаторы называли московское выступление Шнурова «единственным и эксклюзивным».