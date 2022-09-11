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    Двое зрителей рухнули с высоты на «эксклюзивном» концерте Шнурова. Женщина скончалась

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    Концерт группировки «Ленинград» в Москве закончился для некоторых зрителей фатально. Есть пострадавший и погибшая.

    Как сообщает 11 сентября «СтарХит», 42-летняя зрительница потеряла сознание и рухнула с высоты. Её экстренно доставили в больницу, но не спасли — остановка сердца. Ещё один зритель рухнул с десятиметрового балкона на нижний ярус. Он жив и госпитализирован с травмой головы.

    В пресс-службе столичного главка «Фонтанке» сообщили, что на данный момент информация об этом ЧП к ним пока не поступала.

    Как писала «Фонтанка», группа «Ленинград» 10 сентября отыграла концерт в «Лужниках». Организаторы называли выступление «единственным и эксклюзивным».

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