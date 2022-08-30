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    Шнуров отыграет эксклюзивный концерт с симфоническим оркестром в Лужниках

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    Группа «Ленинград» 10 сентября отыграет концерт в «Лужниках». Организаторы называют выступление «единственным и эксклюзивным».

    На концерте ожидают присутствия 60 тысяч зрителей. Группа выступит с симфоническим оркестром, а женские партии исполнят Флорида Чантурия и Зоя (актриса и певица Ксения Руденко).

    «Сергей всегда чувствовал момент, когда говорить, а когда молчать. Он всегда держал время за яйца, а в те моменты, когда отпускал, время начинало мычать что-то нечленораздельное», — такой одиозный анонс подготовили к концерту организаторы.

    Концерт группы будет первым с 2019 года. Организаторы называют его эксклюзивным и подчёркивают, что он «не предполагает возврата к регулярной концертной деятельности».

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как Шнурова распознали на фотографии из ЛНР, а потом шесть раз это опровергли.

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