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    Трое росгвардейцев прервали патрулирование, чтобы перевязать разбитую голову роллеру у «Газпром Арены»

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    Пока «Зенит» громил «Оренбург» на Крестовском острове в Петербурге 11 сентября, рядом со стадионом разбил голову роллер. Военнослужащие Росгвардии, обеспечивающие безопасность футбольного матча, не оставили его истекать кровью.

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    Молодой человек катался на роликах около «Газпром Арены», запнулся, упал и получил многочисленные ушибы. Хуже всего выглядела рассечённая бровь. Первая помощь подоспела в лице сержанта Мустафы Фатуллаева, рядовых Евгения Самуйлова и Андрея Остроухова и их индивидуального перевязочного пакета.

    Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, пострадавшему остановили кровь и перебинтовали голову.

    Петербургский «Зенит» тем временем разгромил «Оренбург» на матче российской Премьер-Лиги со счетом 8:0, одержав крупнейшую в клубной истории победу в чемпионате.

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