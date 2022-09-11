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    «Зенит» разгромил «Оренбург», забив семь голов. Ещё один мяч гости забили сами себе

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 9-го тура чемпионата РПЛ против «Оренбурга». Встреча проходила 11 сентября в Петербурге на «Газпром Арене».

    «Зенит» выиграл со счетом 8:0. Голы забили Вендел (7-я, 43-я и 68-я минуты), Иван Сергеев (17), Далер Кузяев (19), Малком (29, 59), Александр Павловец (51 — автогол).

    По итогам матча «Зенит» с 23 очками сохранил лидерство в чемпионате. На втором месте идёт ЦСКА (20 очков).

    Следующий матч петербуржцы проведут 14 сентября в Самаре против «Крыльев Советов».

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