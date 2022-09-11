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    COVID-19

    Госпитализация с коронавирусом в Петербурге оказалась в три раза выше, чем объявил оперштаб

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    Статистики по госпитализации из ежедневной коронавирусной справки Смольного и отчетов федерального оперштаба не сошлись в три раза 11 сентября.

    В отчете Смольного за воскресенье говорится, что за сутки в стационары города поступило 258 человек. А федеральный оперштаб отчитался за тот же срок всего о 70. Также из городского отчета можно узнать, что в больницах находятся 1 995 пациентов, в том числе 181 — в реанимации, и 58 — на ИВЛ.

    Тем временем суточная заболеваемость коронавирусом увеличивается в Петербурге шестой день подряд.

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