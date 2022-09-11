Коронавирусная волна вновь набирает высоту в Петербурге

Суточная заболеваемость коронавирусом увеличивается в Петербурге шестой день подряд. По состоянию на 11 сентября выявлено 3 484 новых случая, сообщили в федеральном оперштабе.

Как говорится в отчете оперштаба, на 11 сентября за сутки в России выявлено 52 829 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 2 185 человек, в том числе 70 в Петербурге. Подтверждено 86 летальных исходов, 11 из которых в городе на Неве.

Как писала «Фонтанка», большая часть России растет по коронавирусу и госпитализациям после начала учебного года.