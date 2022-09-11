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    Выборы 2021

    Памфилова: Формат трёхдневного голосования удобен для избирателей. Но ЦИКу лучше два дня

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    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что формат многодневного голосования расширил возможности избирателей в планировании своего времени. От людей есть запрос на «трёхдневку», надо ориентироваться на них, отметила она в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве 11 сентября.

    «Что сделала трёхдневка? Она расширила возможности людей лучшим образом спланировать своё время, когда удобнее, и запрос есть... Да, нам сложнее работать, потому что нагрузок больше, но сами себе создали эти сложности, потому что мы многие новации, которые вводим, они усложняют нашу работу, но избиратели от этого выигрывают», — цитирует Памфилову РИА Новости.

    Глава ЦИК также напомнила, что регионам дана возможность самим определять продолжительность голосования, исходя из удобства и запросов граждан. При этом Памфилова считает, что для самого Центризбиркома наиболее оптимальным является голосование в два дня, однако опираться всё равно нужно на избирателей и их интересы.

    Выборы различных уровней проходят в России в течение трёх дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В Петербурге голосуют один день — в воскресенье, 11 сентября. О том, как это происходит, читайте на «Фонтанке».

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