Памфилова: Формат трёхдневного голосования удобен для избирателей. Но ЦИКу лучше два дня

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что формат многодневного голосования расширил возможности избирателей в планировании своего времени. От людей есть запрос на «трёхдневку», надо ориентироваться на них, отметила она в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве 11 сентября.



«Что сделала трёхдневка? Она расширила возможности людей лучшим образом спланировать своё время, когда удобнее, и запрос есть... Да, нам сложнее работать, потому что нагрузок больше, но сами себе создали эти сложности, потому что мы многие новации, которые вводим, они усложняют нашу работу, но избиратели от этого выигрывают», — цитирует Памфилову РИА Новости.

