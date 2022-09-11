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    Выборы 2021

    Гимн, песни и автоматчики против журналистов: как проходят выборы в Петербурге

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    В Петербурге по данным на 12.00, спустя четыре часа после открытия избирательных участков явка на дополнительных муниципальных выборах составила 2,6%. Об этом в своем телеграм-канале сообщает 11 сентября Горизбирком.

    Всего к этому часу на 124 избирательных участках проголосовало 6 446 человек.

    Наибольшую явку зафиксировали в Ломоносове, там проголосовали 6,58% избирателей, наиболее низкая явка — 1,23% в 28-м избирательном округе МО «Светлановское».

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    Открытие избирательных участков впервые началось с гимна России. Перед входом в некоторые участки стоят колонки и играет музыка.

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    Как сообщают наблюдатели, на ряде участков большое количество заявлений на надомное голосование. Например, на Васильевском острове на УИК 116 планируют проголосовать вне помещения 500 военных, на соседнем УИК 114 — 491 военных, якобы из-за коронавируса.

    Также на 114-м участке в ходе надомного голосования контролировать процесс не пустили члена вышестоящей комиссии ТИК 33 Ярославу Дудникову.

    Наблюдатели Петербурга

    Кроме того, в Выборгском районе на 372-м участке (МО «Светлановское»), говорят наблюдатели от «Справедливой России», со слов зампредседателя комиссии более ста «надомников». Также представители СР передают, что в УИК 256 64 «надомника», на участке 255 — 60, 260 — 70 человек.

    Проблемы с допуском на «военное надомное» голосование в военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова были также у двух корреспондентов «Фонтанки». После проверки документов журналистам выдали было провожатого, однако затем отказались пустить, объяснив это «введением антитеррора».

    Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру»

    После этого собеседник пытался отобрать мобильный телефон, затем подоспело подкрепление в виде курсантов с автоматами. Подробнее об этом читайте чуть позже на «Фонтанке».

    Также журналисты на ряде участков столкнулись с неким списком аккредитованных представителей СМИ. Объяснять его происхождение представители УИК отказывались. А для подтверждения правомерности съемки они звонили или писали более знающим людям.

    В Петербурге избирателям в 17 муниципальных образованиях предстоит «доукомплектовать» местные советы. На кону стоят 38 депутатских мандатов.

    Довыборы проходят в Пушкине, Ломоносове, Зеленогорске, МО «Оккервиль», «Невский округ», «Ивановский» и «Невская застава» в Невском районе, МО «Южно-Приморский» в Красносельском районе, МО «Ржевка» и «Большая Охта» в Красногвардейском районе, МО «Дачное» в Кировском, МО «Прометей» в Калининском, МО «Шувалово-Озерки», «Сосновское», «Светлановское» и N 15 в Выборгском и МО N 7 в Василеостровском районах.

    Всего заявление на выдвижение подали 260 человек, зарегистрированы были 205 кандидатов.

    В России в целом единый день голосования стартовал еще 9 сентября. В 82 регионах страны проходят более 4,7 тысячи избирательных кампаний разных уровней. Сколько длятся выборы в каждом конкретном субъекте (один, два или три дня) решали избирательные комиссии.

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