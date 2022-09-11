Гимн, песни и автоматчики против журналистов: как проходят выборы в Петербурге

В Петербурге по данным на 12.00, спустя четыре часа после открытия избирательных участков явка на дополнительных муниципальных выборах составила 2,6%. Об этом в своем телеграм-канале сообщает 11 сентября Горизбирком. Всего к этому часу на 124 избирательных участках проголосовало 6 446 человек. Наибольшую явку зафиксировали в Ломоносове, там проголосовали 6,58% избирателей, наиболее низкая явка — 1,23% в 28-м избирательном округе МО «Светлановское».

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Открытие избирательных участков впервые началось с гимна России. Перед входом в некоторые участки стоят колонки и играет музыка.

Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Как сообщают наблюдатели, на ряде участков большое количество заявлений на надомное голосование. Например, на Васильевском острове на УИК 116 планируют проголосовать вне помещения 500 военных, на соседнем УИК 114 — 491 военных, якобы из-за коронавируса.

Также на 114-м участке в ходе надомного голосования контролировать процесс не пустили члена вышестоящей комиссии ТИК 33 Ярославу Дудникову.

Наблюдатели Петербурга

Кроме того, в Выборгском районе на 372-м участке (МО «Светлановское»), говорят наблюдатели от «Справедливой России», со слов зампредседателя комиссии более ста «надомников». Также представители СР передают, что в УИК 256 64 «надомника», на участке 255 — 60, 260 — 70 человек.

Проблемы с допуском на «военное надомное» голосование в военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова были также у двух корреспондентов «Фонтанки». После проверки документов журналистам выдали было провожатого, однако затем отказались пустить, объяснив это «введением антитеррора».

Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру»