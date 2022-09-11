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    Камера петербуржца сняла его смертельный полёт на параплане в горах Таджикистана

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    Жена разбившегося в Таджикистане предпринимателя и участника петербургского мотосообщества Павла Чернова показала его последний полёт на параплане. Видео 11 сентября опубликовано в сообществе «Мотосолидарность».

    Мотосолидарность официальная страница

    На кадрах виды гор, парапланерист ловит воздушные потоки. В какой-то момент купол сворачивается, выровнять полёт не удаётся, у земли происходит падение. Как рассказывала «Фонтанке» супруга погибшего Наталья, на параплане он летел один.

    Павел развивал бизнес по перевозке мотоциклов, был активным участником петербургского мотосообщества. В Таджикистан, по словам жены, ездил по работе, накануне утром отправился под Душанбе, чтобы позаниматься увлечением — парапланеризмом. Его друзья в соцсетях начали сбор средств.

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