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    Петербуржец на параплане насмерть разбился в Таджикистане

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    Предприниматель и участник петербургского мотосообщества Павел Чернов погиб в Таджикистане. Информацию о смерти «Фонтанке» подтвердила супруга бизнесмена Наталья 10 сентября.

    Павел находился в Таджикистане по работе. Сегодня с утра он отправился под Душанбе, чтобы полетать на параплане. «Он решил на параплане полетать, он увлекается, и упал в горах, и насмерть. На параплане он был один», — отметила Наталья. С ней связались представители экстренных служб республики.

    Павел развивал бизнес по перевозке мотоциклов, был активным участником петербургского мотосообщества. «Таких искренних, душевных, и в то же время скромных людей мало, друзья. Человек дела, человек слова... Пишу это и не верится, что Пашки больше нет с нами, ком в горле. Месяца не прошло, как был в его гостеприимном доме. Паша очень любил жизнь, такие люди не должны уходить, без них наш мир темней становится», — пишут друзья в сообществе «Мотосолидарность».

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