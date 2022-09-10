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    Медведев в Туле обсудил ускорение поставок вооружений

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    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал в Тулу и посетил АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» и АО «НПО "Сплав"» им. А. Н. Ганичева».

    Ему показали основные производственные мощности, продукцию предприятий, поставляемую в армию технику и её перспективные образцы.

    «С представителями промышленности и Министерства обороны РФ обсудили выполнение гособоронзаказа и ускорение темпов поставок вооружений и военной техники», — говорится на странице Медведева во «ВКонтакте».

    В конце июня стало известно, что завод по серийному производству разведывательно-ударных беспилотников «Орион» в городе Дубне (Подмосковье) начнет работу в три смены в целях выполнения полученных заказов.

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