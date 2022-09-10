Медведев в Туле обсудил ускорение поставок вооружений

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал в Тулу и посетил АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» и АО «НПО "Сплав"» им. А. Н. Ганичева».
Ему показали основные производственные мощности, продукцию предприятий, поставляемую в армию технику и её перспективные образцы.
«С представителями промышленности и Министерства обороны РФ обсудили выполнение гособоронзаказа и ускорение темпов поставок вооружений и военной техники», — говорится на странице Медведева во «ВКонтакте».
В конце июня стало известно, что завод по серийному производству разведывательно-ударных беспилотников «Орион» в городе Дубне (Подмосковье) начнет работу в три смены в целях выполнения полученных заказов.