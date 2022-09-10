СГБ Грузии: Российские туристы не угрожают безопасности страны

Увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности Грузии, заявил глава Службы госбезопасности (СГБ) Григол Лилуашвили, пишет РИА Новости 10 сентября.

По словам Лилуашвили, российские туристы приезжали в страну в 2018 и 2019 годах, причем в 2019 году их было ровно в два раза больше, но ни диверсий, ни террористических актов не было. Статистика криминальных нарушений со стороны въехавших россиян нулевая, а количество прибывших туристов не превышает показатели до пандемии.



«Наши службы совместно с МВД и другими структурами на максимуме возможностей стараются отфильтровать нежелательных гостей. Ни у кого не будет возможности увидеть в публичном пространстве граждан других стран, задержанных на границе или выдворенных отсюда, которые были бы замечены во вредоносных или подозрительных действиях. Так что будьте спокойны, не паникуйте», — рассказал глава СГБ журналистам.



В период с марта по июнь 2022 года в Грузию приехало 277,7 тыс. граждан России, из которых 42,6 тыс. человек все еще не покинули страну и, вероятно, останутся на длительный срок, следует из отчета грузинской НКО «Институт развития свободы информации». Кроме того, в 2018–2022 годах 72% лиц, получивших гражданство Грузии, были из России. Всего это 6 075 человек.

