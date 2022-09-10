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    СК: Боец Росгвардии погиб после нападения в Курской области

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    Умер сотрудник Росгвардии, получивший ранение при нападении в Курской области. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным следствия, накануне в Суджанском районе неизвестные напали на росгвардейцев, проводивших оперативно-разыскные мероприятия. «В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении», — сказано в сообщении.

    Главному следственному управлению региона поручено расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к преступлению.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт в связи с произошедшим напомнил, что в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности, и попросил жителей оперативно сообщать на номер 112 о подозрительных лицах или предметах.

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