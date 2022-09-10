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    В Курской области неизвестные напали на правоохранителей

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    Нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло в Курской области. Есть пострадавший. Об этом сообщает администрация региона.

    «Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе», – говорится в официальном сообщении.

    По предварительной информации, в ходе нападения ранение получил один человек. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемых.

    В сообщении отмечается, что жителей Курской области просят «сохранять спокойствие и бдительность». В случае необходимости – сообщать о подозрительных людях в полицию.

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