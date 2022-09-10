В Курской области неизвестные напали на правоохранителей

Нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло в Курской области. Есть пострадавший. Об этом сообщает администрация региона.
«Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе», – говорится в официальном сообщении.
По предварительной информации, в ходе нападения ранение получил один человек. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемых.
В сообщении отмечается, что жителей Курской области просят «сохранять спокойствие и бдительность». В случае необходимости – сообщать о подозрительных людях в полицию.