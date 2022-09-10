«Ъ»: Власти ДНР сообщили, что город Изюм оставлен

Российские военные оставили город Изюм Харьковской области. Об этом 10 сентября заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, пишет «Коммерсант».



«Да, из Изюма ушли, как и из некоторых других населенных пунктов Харьковского направления», — сообщил он, призывая не искать в этом «скрытые смыслы».



В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.



9 сентября Минобороны России подтвердило переброску бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Всю неделю сообщалось об увеличении интенсивности боев в регионе и непростой обстановке в направлении Балаклеи, Изюма и Купянска, где власти объявили эвакуацию гражданского населения.

