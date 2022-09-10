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    Боевые действия на Украине

    «Ъ»: Власти ДНР сообщили, что город Изюм оставлен

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    Российские военные оставили город Изюм Харьковской области. Об этом 10 сентября заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, пишет «Коммерсант».

    «Да, из Изюма ушли, как и из некоторых других населенных пунктов Харьковского направления», — сообщил он, призывая не искать в этом «скрытые смыслы».

    В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

    9 сентября Минобороны России подтвердило переброску бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Всю неделю сообщалось об увеличении интенсивности боев в регионе и непростой обстановке в направлении Балаклеи, Изюма и Купянска, где власти объявили эвакуацию гражданского населения.

    О полном взятии под контроль Изюма (третьего по величине города Харьковской области) в Минобороны России сообщили 24 марта 2022 года.

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