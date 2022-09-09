Минобороны показало кадры переброски войск на Харьковское направление

Минобороны РФ показало видео с переброской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Ролик появился 9 сентября в Telegram-канале агентства РИА Новости.

«Обстановка сейчас в Купянском районе достаточно сложная, неоднозначная. Украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе, линия фронта сейчас располагается как раз в районе Шевченково. Но войска России удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии», — сказал он в эфире «Россия 24» ( цитата по РИА Новости ).

Также власти Купянского района сообщили об эвакуации жителей из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Губин уточнил, что эвакуировать граждан будут в ЛНР и близлежащие регионы.



«Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан, чтобы обеспечить безопасность. <...> Мы организовали автомобильный транспорт и автобусы», — сказал глава Купянского района (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ситуации вокруг населенных пунктов Харьковской области в Минобороны России. «По ходу военной операции — все к Конашенкову, в Министерство обороны», — сказал он (цитата по ТАСС).