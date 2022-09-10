«Успехов и крепкого здоровья». Путин поздравил Карла III со вступлением на престол

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления королю Великобритании Карлу III с официальным вступлением на престол.



«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной 10 сентября на сайте Кремля.



73-летний Карл III был официально провозглашен королем Великобритании в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне 10 сентября. Свои подписи под соответствующей прокламацией поставили старшие члены Тайного совета при монархе. После новый король произнес традиционную клятву. Отметим, что эта церемония — формальность, так как сын Елизаветы II Чарльз стал королем сразу же после ее кончины 8 сентября. Его коронация состоится позже.

