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    «Успехов и крепкого здоровья». Путин поздравил Карла III со вступлением на престол

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    Президент РФ Владимир Путин направил поздравления королю Великобритании Карлу III с официальным вступлением на престол.

    «Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной 10 сентября на сайте Кремля.

    73-летний Карл III был официально провозглашен королем Великобритании в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне 10 сентября. Свои подписи под соответствующей прокламацией поставили старшие члены Тайного совета при монархе. После новый король произнес традиционную клятву. Отметим, что эта церемония — формальность, так как сын Елизаветы II Чарльз стал королем сразу же после ее кончины 8 сентября. Его коронация состоится позже.

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