Повисший на разделительной полосе Ропшинского шоссе автобус подрезала легковушка

К парковке голубого автобуса на разделительной полосе Ропшинского шоссе привел агрессивный манёвр легковушки. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании «Вест-сервис» 10 сентября.
«Автобус ехал по левой полосе (для разворота), и его подрезал легковой автомобиль (справа), предполагаем, что водителю не понравилось, что автобус занимал левую полосу, водитель применил экстренное торможение, это привело к тому, что автобус занесло и он перескочил через поребрик. Автобус был достаточно оперативно эвакуирован», — уточнил перевозчик.
Авария произошла около 5 утра на Ропшинском шоссе у съезда с КАД. Автобус повис на разделительной полосе, пассажиров в нём не было. Никто не пострадал.