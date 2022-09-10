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    Неловкая парковка. Голубой автобус повис на разделительной полосе Ропшинского шоссе

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    Водитель городского автобуса продемонстрировал мастерство парковки и застрял аккурат посередине разделительной полосы в Ленобласти. Перегородивший дорогу транспорт сфотографировали очевидцы 10 сентября.

    Авария произошла на Ропшинском шоссе на развязке с КАД утром. Голубой автобус повис на разделительной полосе, перегородив дорогу другому транспорту.

    По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии собирается пробка на съезде с КАД.

    Как рассказали 47news в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», пассажиров в салоне не было, водитель в результате аварии не пострадал.

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