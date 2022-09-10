По Европе на автобусах: как бюджетно путешествовать и не бояться пограничников

Ночные автобусы, которых у меня было два, — это хороший лайфхак по экономии. Можно не снимать дорогой отель в Париже или Риме, а отоспаться в автобусе и проснуться уже в новом городе. В принципе перемещаться по Европе на автобусах выходит очень бюджетно. В среднем билеты на двоих на один пробег из точки А в точку Б у нас стоили от 20 до 50 евро. В основном поездка обходилась в 20 евро, а около 50 пришлось отдать за билеты на двоих из Милана в Рим и примерно столько же из Нюрнберга в Париж. Единственный самолет, который я выбрала, — это рейс из Пизы в Вильнюс. Я искала, как бы так улететь из Италии подешевле, увидела, что в Вильнюс летает недорогой рейс авиакомпании AirBaltic.



Чтобы составить маршрут, не нужно быть уже опытным туристом и знать лазейки — у тех же Flixbus очень много рейсов. Открываешь «гугл»-карту и начинаешь примерно прикидывать, куда хочешь поехать. Смотришь, что хочешь в Варшаву из Праги — туда есть прямой автобус. Если ехать слишком долго, то я открываю карты и ищу, что есть в середине моего пути. Так мы вышли в польском Вроцлаве, погуляли пару часов и пошли на вечерний автобус, чтобы не быть в дороге 8 часов. Конечно, на составление маршрута уходит время, потому что ты сидишь, прокручиваешь варианты, выбираешь, куда и в каком порядке поедешь, но для человека с интеллектом чуть выше среднего разобраться с этим самостоятельно не станет проблемой.



Я пользовалась только сервисом Flixbus, но можно и в самих «гугл»-картах построить маршрут поездки, и он предлагает варианты. Так, благодаря «гуглу» я узнала об эстонских электричках.



С путешествиями по Европе сейчас есть и другая проблема — оплата. На первом этапе и при оплате автобусных туров мне помогала родственница из Литвы, а потом я слетала в Белоруссию и обзавелась местными картами. Их прекрасно принимает тот же Booking — многие бронирования отелей я оплачивала ими сама. По отзывам с финского, оплатить по белорусским картам можно и Airbnb. Единственное место, где я столкнулась с тем, что нельзя расплатиться белорусской картой, — это каршеринг в Вильнюсе. В остальном проблем с оплатой отелей и рейсов возникнуть не должно, тем более что тот же «Авиасейлс» принимает рубли при покупке билетов на международные перелеты.



Однако для трат в самих городах Европы я решила не надеяться на белорусские карты и брала с собой наличку. Покупали мы ее в Петербурге: смотрели курсы, подбирали банк. Конечно, не очень приятно, когда таскаешь с собой эту «котлету», но тут ты либо ездишь и терпишь некоторые неудобства, либо сидишь дома. Я платила по белорусским картам в Чехии и Польше, пользовалась там Uber, он тоже прекрасно работал, но в основном старалась платить наличкой. Еще я брала карту Unionpay, говорят, что с нее где-то можно снять деньги, но ей мне пользоваться в итоге не пришлось.



Конечно, перед поездкой пугали, что нас могут не пропустить или будут большие очереди. Мы прошли Нарву за полчаса — обе границы: и российскую, и эстонскую. Из них где-то 10 минут эстонский пограничник разглядывал все мои брони, поскольку у меня была очень длинная сборка: по полдня-день в каждом городе, много переездов. Я все сложила стопочкой, он долго это читал, потом сказал «Окей» и пропустил.



Границы между самими европейскими странами переходить не нужно было. Весной еще сохранялись проверки документов, когда были остатки коронавируса, но пока по новой это не началось. Нет никаких контролей, сейчас даже пограничники не стоят, так что у нас ни разу ничего не проверили. При посадке в автобус документы иногда смотрят, иногда не смотрят. Единственное, я немного понервничала, когда страны Прибалтики начали заявлять, что не будут пускать, а у меня литовская виза и ноутбук, который остался в Литве. Однако меня впустили, и все обошлось.



По поводу общения с иностранцами — возможно, мне везет, но какого-то негатива я не заметила. Например, мы были в Италии, сидели в ресторане, и официантка спросила, откуда мы. Я ответила, что из России, она пошла за сдачей, вернулась и сказала: «Спасибо, до свидания» — по-русски. Видимо, она узнавала у кого-то, как сказать это на нашем языке. Даже в Прибалтике негатива я не увидела. Если кто-то не хочет говорить по-русски, то я поговорю с ними по-английски, это не какая-то проблема. Другое дело, что в некоторых случаях они тут же вспоминают русский и переходят на него.



Сами автобусы — это такое себе средство передвижения, но хороший бюджетный вариант, на котором можно прилично сэкономить. В Прибалтике есть Lux Express, которые ходят в Россию тоже, у них автобусы комфортные — кресла поудобнее, чистые туалеты, бесплатный кофе, хороший кондиционер. У Flixbus автобусы попроще, там уровень комфорта во многом зависит от того, какой марки транспорт тебе пригнали. Влияет на поездку и водитель. Когда мы ехали ночью в Рим, я думала, что я там сдохну, потому что водитель совсем чуть-чуть включил кондиционирование. На все мои вежливые просьбы на английском сделать его побольше он кивал и ничего не делал.



Комфортное средство передвижения по Европе для меня — это автомобиль. Раньше мы всегда ездили в Литву на своей машине, но сейчас это достаточно дорого и отчасти небезопасно. Вдруг кто-то все же среагирует на российские номера и пойдет бить мне окна — зачем мне эти проблемы со страховкой? Кроме того, ночью или днем в автобусе можно поспать, а если бы я ехала за рулем, то не могла бы толком погулять по городу с сыном. Теряется смысл в путешествии. Если ехать в два водителя, а в самой машине человека четыре-пять, то это финансово выгодно и удобно, а на двоих — тяжело и бессмысленно».

