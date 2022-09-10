    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 6

    0 м/с, штиль

    770мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.47eur60.86
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхСкандал в "Тинькове"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    14 минут оваций. На кинофестивале в Венеции до слез растрогали «Мэрилин Монро»

    810
    обсудить

    Во время премьеры фильма «Блондинка» на Венецианском кинофестивале актриса Ана де Армас не смогла сдержать слез. Она была растрогана, когда зрители устроили 14-минутные овации, сообщает CNN.

    Партнершу пытался успокоить Эдриан Броуди, сыгравший в картине роль третьего мужа Мэрилин Монро – Артура Миллера. При этом, Броуди похвалил исполнительский талант де Армас, заявив в ходе пресс-конференции, что ей удалось перенестись «в другое время и место».

    Продюсером «Блондинки» выступил Брэд Питт.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что в основном конкурсе кинофестиваля в Венеции в этом году заявлены 23 картины. Фестиваль проходит в период с 31 августа по 10 сентября на итальянском острове Лидо. Подробнее о программе и о том, кто принимает участие в ней, читайте в материале «Венецианский кинофестиваль объявил программу – России остается болеть за Голиафа».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close