14 минут оваций. На кинофестивале в Венеции до слез растрогали «Мэрилин Монро»

Во время премьеры фильма «Блондинка» на Венецианском кинофестивале актриса Ана де Армас не смогла сдержать слез. Она была растрогана, когда зрители устроили 14-минутные овации, сообщает CNN.



Партнершу пытался успокоить Эдриан Броуди, сыгравший в картине роль третьего мужа Мэрилин Монро – Артура Миллера. При этом, Броуди похвалил исполнительский талант де Армас, заявив в ходе пресс-конференции, что ей удалось перенестись «в другое время и место».