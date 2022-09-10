14 минут оваций. На кинофестивале в Венеции до слез растрогали «Мэрилин Монро»

Во время премьеры фильма «Блондинка» на Венецианском кинофестивале актриса Ана де Армас не смогла сдержать слез. Она была растрогана, когда зрители устроили 14-минутные овации, сообщает CNN.
Партнершу пытался успокоить Эдриан Броуди, сыгравший в картине роль третьего мужа Мэрилин Монро – Артура Миллера. При этом, Броуди похвалил исполнительский талант де Армас, заявив в ходе пресс-конференции, что ей удалось перенестись «в другое время и место».
Продюсером «Блондинки» выступил Брэд Питт.
Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что в основном конкурсе кинофестиваля в Венеции в этом году заявлены 23 картины. Фестиваль проходит в период с 31 августа по 10 сентября на итальянском острове Лидо. Подробнее о программе и о том, кто принимает участие в ней, читайте в материале «Венецианский кинофестиваль объявил программу – России остается болеть за Голиафа».