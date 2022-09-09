В Нью-Йорке объявили ЧП в связи с полиомиелитом, чтобы люди вакцинировались

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила в городе чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение полиомиелита. Об этом 9 сентября сообщил департамент здравоохранения штата.
«Вирус полиомиелита был обнаружен в образцах сточных вод, взятых на прилегающих к городу Нью-Йорк территориях, в том числе в округах Рокленд, Ориндж, Салливан и Нассау», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Отмечается, что введение ЧП должно стимулировать население вакцинироваться.
В конце июля в Роспотребнадзоре заявили, что существует риск завоза полиомиелита в Россию. Последний местный случай этой болезни, вызванной диким полиовирусом, зафиксировали в стране в 1996 году, а «привозным» — в 2010-м.
Полиомиелит — опасное инфекционное заболевание. Полиовирус поражает нервную систему, может вызвать паралич и привести к смерти больного. В июне этот вирус нашли в лондонской канализации.