Вирус полиомиелита нашли в лондонской канализации

Побежденный в цивилизованном мире вирус полиомиелита вернулся в Лондон — в канализации британской столицы нашли его следы, говорится в заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.



Как говорится в сообщении от 22 июня, последний случай заражения диким полиомиелитом в Великобритании был подтвержден в 1984 году. Великобритания была объявлена свободной от полиомиелита в 2003 году. Однако следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2) были обнаружены на водоочистном объекте в восточной части Лондона, который снабжает водой районы с почти 4-миллионным населением. И это не первый случай с мая 2022 года.