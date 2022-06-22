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    Вирус полиомиелита нашли в лондонской канализации

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    Побежденный в цивилизованном мире вирус полиомиелита вернулся в Лондон — в канализации британской столицы нашли его следы, говорится в заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

    Как говорится в сообщении от 22 июня, последний случай заражения диким полиомиелитом в Великобритании был подтвержден в 1984 году. Великобритания была объявлена свободной от полиомиелита в 2003 году. Однако следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2) были обнаружены на водоочистном объекте в восточной части Лондона, который снабжает водой районы с почти 4-миллионным населением. И это не первый случай с мая 2022 года.

    Предполагается, что вирус мог попасть в канализацию от человека, недавно привитого в Пакистане, Афганистане или Нигерии.

    «Большинство лондонцев полностью защищены от полиомиелита, и им не нужно предпринимать никаких дальнейших действий, но Национальная служба здравоохранения начнет связываться с родителями детей в возрасте до 5 лет в Лондоне, которым еще не сделаны прививки от полиомиелита, чтобы пригласить их получить защиту», — заявила Джейн Клегг, главная медсестра британского Минздрава в Лондоне.

    Тем не менее санитарные власти Британии объявили режим ЧП после обнаружения следов вируса. Следующий уровень ЧП предполагает начало вакцинации отдельных групп населения и сбор анализов из районов, где был обнаружен вирус.

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