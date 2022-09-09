«Роста безработицы не будет». В hh.ru рассказали, как санкции отразятся на рынке труда и зарплатах петербуржцев

Санкции и уход иностранных компаний не приведет к резкому росту безработицы в Петербурге. Такое мнение высказала глава Северо-Западного представительства hh.ru Юлия Сахарова на встрече с журналистами 9 сентября.
По официальным данным, сейчас в Петербурге около 17 тыс. безработных. Однако в Смольном прогнозируют, что до конца года их число может вырасти в четыре раза.
По данным hh.ru, уровень конкуренции (соотношение числа рабочих мест и соискателей) по итогам августа по России снизился на 0,2 пункта по сравнению с июлем и составил 5,2. Это ниже уровня конкуренции в апреле–мае (6–7 человек на рабочее место). По прогнозу компании, осенью в Петербурге будет либо держаться текущий уровень конкуренции в 6 человек на место, либо может немного снизиться по ряду сфер.
По словам Юлии Сахаровой, резкого всплеска скрытой безработицы сейчас не наблюдается. «Когда кризис, когда плохо у соискателей, активность на портале резко поднимается», — отметила она.
Сейчас активность соискателей невысокая. Всплеска к концу года эксперт тоже не прогнозирует. «Во-первых, нельзя [увольнять], все понимают, вторая причина — в России нехватка персонала и демографическая яма нас преследует, Питер всегда отличался самой низкой безработицей в стране. У нас трудодефицитный регион, у нас людей как не хватало, так и будет не хватать с учетом «поворота на восток» [переток рабочей силы в восточные регионы страны. — Прим. ред.]. Поэтому я не предполагаю, что будет сильная безработица ни официальная, ни скрытая», — отметила Юлия Сахарова.
Еще один показатель восстановления бизнеса и рынка труда — готовность работодателей проводить индексацию зарплат сотрудников. В Петербурге за лето пересмотр зарплат в сторону увеличения провели 16,5% компаний, а 18,8% планируют это до конца года. Рост на 7% от текущего уровня (в 2021 было 5%).