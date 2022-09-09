«Роста безработицы не будет». В hh.ru рассказали, как санкции отразятся на рынке труда и зарплатах петербуржцев

Санкции и уход иностранных компаний не приведет к резкому росту безработицы в Петербурге. Такое мнение высказала глава Северо-Западного представительства hh.ru Юлия Сахарова на встрече с журналистами 9 сентября.



По официальным данным, сейчас в Петербурге около 17 тыс. безработных. Однако в Смольном прогнозируют, что до конца года их число может вырасти в четыре раза.



По данным hh.ru, уровень конкуренции (соотношение числа рабочих мест и соискателей) по итогам августа по России снизился на 0,2 пункта по сравнению с июлем и составил 5,2. Это ниже уровня конкуренции в апреле–мае (6–7 человек на рабочее место). По прогнозу компании, осенью в Петербурге будет либо держаться текущий уровень конкуренции в 6 человек на место, либо может немного снизиться по ряду сфер.

