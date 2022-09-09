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    В России новое дело с грифом «секретно», подозреваемый арестован

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    Мещанский районный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о государственной измене. Производство возбудило следствие ФСБ, материалы находятся под грифом «секретно».

    Судя по картотеке суда, ходатайство о заключении под стражу фигуранта дела о госизмене Михаила Баранова поступило 9 сентября, Мещанский суд его удовлетворил. Обвинение ещё не предъявлялось, он остаётся в статусе подозреваемого.

    В пресс-службе суда уточнили, что Михаил Владимирович Баранов 1961 года рождения, в настоящее время он нигде не работает, передаёт ТАСС. Его дело находится в производстве УФСБ по Москве и Московской области.

    Санкции статьи 275 УК предусматривают до 20 лет лишения свободы. Планку могут поднять в случае, если фигуранта признают виновным в нескольких эпизодах. Так, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова 5 сентября приговорили к 22 годам лишения свободы. Прокуратура просила для него на два года больше.

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