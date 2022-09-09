В России новое дело с грифом «секретно», подозреваемый арестован

Мещанский районный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о государственной измене. Производство возбудило следствие ФСБ, материалы находятся под грифом «секретно».

Судя по картотеке суда, ходатайство о заключении под стражу фигуранта дела о госизмене Михаила Баранова поступило 9 сентября, Мещанский суд его удовлетворил. Обвинение ещё не предъявлялось, он остаётся в статусе подозреваемого.

В пресс-службе суда уточнили, что Михаил Владимирович Баранов 1961 года рождения, в настоящее время он нигде не работает, передаёт ТАСС. Его дело находится в производстве УФСБ по Москве и Московской области.