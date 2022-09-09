«Роль бренда будет отодвигаться на второй план». «Лента» заменит ушедшие бренды собственными марками

Доля товаров под собственными марками в магазинах «Лента» может в обозримом будущем достигнуть 30% продаж. Об этом рассказал 9 сентября Александр Котляров, который руководит в компании направлением СТМ.



Сейчас в портфеле «Ленты» 9 тыс. наименований собственных марок. На них приходится 15% продаж. По словам топ-менеджера, на фоне ухода из России многих западных компаний и перебоев с поставками роль бренда будет отодвигаться на второй план, а стремление покупателей экономить вырастет. Это сделает продукцию под собственными марками более востребованной.

