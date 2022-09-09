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    «Роль бренда будет отодвигаться на второй план». «Лента» заменит ушедшие бренды собственными марками

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    Доля товаров под собственными марками в магазинах «Лента» может в обозримом будущем достигнуть 30% продаж. Об этом рассказал 9 сентября Александр Котляров, который руководит в компании направлением СТМ.

    Сейчас в портфеле «Ленты» 9 тыс. наименований собственных марок. На них приходится 15% продаж. По словам топ-менеджера, на фоне ухода из России многих западных компаний и перебоев с поставками роль бренда будет отодвигаться на второй план, а стремление покупателей экономить вырастет. Это сделает продукцию под собственными марками более востребованной.

    «До 30% в продажах [доля СТМ] может вырасти», – комментирует он.

    Для отбора продукции под собственными марками ретейлер создаст сеть центров тестирования. Пилотный проект Product Lab открылся в гипермаркете сети на Парашютной улице. В следующем году появится еще два в других городах. Участники тестов будут оценивать качество продукции, а также упаковку и дизайн. Отобранные клиентами товары будут появляться на полках сети.

    За участие в эксперименте начислят дополнительные баллы программы лояльности. В месяц будет проводиться до 30 исследований, но питаться экспериментальными образцами на постоянной основе не получится. Компания будет приглашать на тестирование клиентов, исходя из истории их покупок, а также предлагая поучаствовать тем, кто выбирал определенные продукты в торговом зале.

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