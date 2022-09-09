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    Столтенберг заявил о размещении новых сил НАТО на восточной границе

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    НАТО размещает новые силы на своих восточных границах. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 9 сентября заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления ведётся на сайте организации.

    «Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса», — пояснил Столтенберг (цитата по РИА Новости), добавив, что тем самым НАТО посылает Москве «однозначный сигнал, что будет защищать каждый дюйм территории союзников».

    Также генсек НАТО призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и поставлять Украине оружие даже в ущерб собственной обороноспособности.

    Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что НАТО необходимо также усилить свою роль в Арктике, учитывая активизацию в этом регионе России и Китая.

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