НАТО необходимо усилить свою роль в Арктике, учитывая активизацию России и Китая в этом регионе, богатом ресурсами и важном с точки зрения судоходства из-за изменения климата. Об этом, как передаёт 29 августа «Интерфакс», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.



По его словам, Россия стала наращивать своё присутствие в регионе, «снова открыв базы советской эпохи» и «разместив и испытав там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты».

