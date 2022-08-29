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    Генсек НАТО: Альянс должен наращивать присутствие в Арктике

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    НАТО необходимо усилить свою роль в Арктике, учитывая активизацию России и Китая в этом регионе, богатом ресурсами и важном с точки зрения судоходства из-за изменения климата. Об этом, как передаёт 29 августа «Интерфакс», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

    По его словам, Россия стала наращивать своё присутствие в регионе, «снова открыв базы советской эпохи» и «разместив и испытав там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты».

    Растёт и интерес Китая, он объявил себя «околоарктическим государством». Этой темы Столтенберг коснулся в ходе визита в Канаду на прошлой неделе.

    Он заявил: «Пекин и Москва также договорились активизировать практическую деятельность в Арктике. Это является частью углубляющегося стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам».

    В то же время НАТО уделяет больше внимания арктической обороне в связи с вхождением в альянс Финляндии и Швеции.

    В число арктических государств входят Россия, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Канада и США.

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