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    Вторичка в Петербурге возвращает позиции — доля «стандартной» ипотеки подросла в 2,5 раза

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    По итогам августа ипотека продолжает восстанавливать позиции. По данным ВТБ, заемщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области совершили в банке за прошедший месяц более тысячи ипотечных сделок на 6,6 млрд рублей. Всего с начала года банк оформил в регионе более 10 тысяч жилищных кредитов, объем сделок превысил 58 млрд рублей.

    При этом доля стандартных банковских программ выросла в 2,5 раза относительно июня и заняла более трети в объеме выдачи в августе — 2,3 млрд рублей. Это говорит о восстановлении спроса на вторичное жилье. На льготные ипотечные кредиты пришлось 4,3 млрд рублей.

    — Август демонстрирует взятый ранее курс на рост продаж ипотеки, а также позитивные результаты снижения ставок в конце июля, − отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Это выражается в общем росте выдач и доли вторичного жилья. Клиенты также активно интересуются программой рефинансирования, которая позволяет сделать более комфортной нагрузку по ранее оформленным кредитам. В августе доля рефинансирования составила 10% в общем числе сделок.

    В целом по стране за восемь месяцев года клиенты ВТБ оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% и достиг 2,89 трлн рублей. На август приходится 17,5 тысяч ипотечных сделок на общую сумму 83 млрд рублей.

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