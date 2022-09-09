Вторичка в Петербурге возвращает позиции — доля «стандартной» ипотеки подросла в 2,5 раза

По итогам августа ипотека продолжает восстанавливать позиции. По данным ВТБ, заемщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области совершили в банке за прошедший месяц более тысячи ипотечных сделок на 6,6 млрд рублей. Всего с начала года банк оформил в регионе более 10 тысяч жилищных кредитов, объем сделок превысил 58 млрд рублей.



При этом доля стандартных банковских программ выросла в 2,5 раза относительно июня и заняла более трети в объеме выдачи в августе — 2,3 млрд рублей. Это говорит о восстановлении спроса на вторичное жилье. На льготные ипотечные кредиты пришлось 4,3 млрд рублей.

