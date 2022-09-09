Разворотную петлю на развязке КАД с Приморским шоссе закроют на ночь

Ремонт Приморского шоссе на пять часов изменит схему движения на развязке магистрали с кольцевой автодорогой Петербурга 15 сентября. Там перекроют один из съездов.

С 0:00 до 5:00 на развязке КАД с Приморском шоссе будет полностью закрыто движение по съезду № 1 — разворотной петле на шоссе, сообщает 9 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На остальных съездах движение будет осуществляться как обычно.