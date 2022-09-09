Разворотную петлю на развязке КАД с Приморским шоссе закроют на ночь

Ремонт Приморского шоссе на пять часов изменит схему движения на развязке магистрали с кольцевой автодорогой Петербурга 15 сентября. Там перекроют один из съездов.
С 0:00 до 5:00 на развязке КАД с Приморском шоссе будет полностью закрыто движение по съезду № 1 — разворотной петле на шоссе, сообщает 9 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На остальных съездах движение будет осуществляться как обычно.
Петлю перекроют, чтобы уложить на Приморском шоссе верхний слой асфальтобетонного покрытия. На магистрали сейчас идет ремонт. Работы выполняет АО «ВАД». Движение по Приморскому шоссе, а также по Лахтинскому проспекту с 10 сентября ограничат до 15 октября.