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    Разворотную петлю на развязке КАД с Приморским шоссе закроют на ночь

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ремонт Приморского шоссе на пять часов изменит схему движения на развязке магистрали с кольцевой автодорогой Петербурга 15 сентября. Там перекроют один из съездов.

    С 0:00 до 5:00 на развязке КАД с Приморском шоссе будет полностью закрыто движение по съезду № 1 — разворотной петле на шоссе, сообщает 9 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На остальных съездах движение будет осуществляться как обычно.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Петлю перекроют, чтобы уложить на Приморском шоссе верхний слой асфальтобетонного покрытия. На магистрали сейчас идет ремонт. Работы выполняет АО «ВАД». Движение по Приморскому шоссе, а также по Лахтинскому проспекту с 10 сентября ограничат до 15 октября.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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