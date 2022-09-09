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    Петербургский горсуд принял иск о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом

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    Горсуд принял к производству «блокадный» иск прокурора Петербурга. Об этом 9 сентября уведомляет объединенная пресс-служба городских судов.

    Виктор Мельник просит признать блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, проживавших на территории СССР. Сообщается, что в деле 45 томов. Это и свидетельские показания, и исторические документы.

    Прокурор ссылается на суждения доктора исторических наук, профессора Бориса Ковалева, который в своих научных трудах перечислил участников блокады. Среди них, помимо немцев, были граждане Бельгии из добровольческого легиона «Фландрия», Норвегии — из «Норвежского легиона», Испании — из «Голубой дивизии», Нидерландов. В экспертном заключении специалистов из СПбГУ также сказано, что в блокаде принимали участие финские военные. Доктор исторических наук Павел Петров говорит о том, что со второго по четвертый квартал 1942 года итальянский отряд из 12 флотилий принимал участие в боях на Ладожском озере в целях недопущения прорыва блокады. Не обошли вниманием и дневник Тани Савичевой. Свидетельства девочки также включены в дело.

    «Таким образом, имеются неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии истребления мирного населения и военнопленных в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий для их последующей колонизации и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения «жизненного пространства» германской нации», — следует из иска.

    Предварительное судебное заседание назначено на утро 16 сентября, оно будет проходить в открытом режиме.

    Накануне петербургская прокуратура заявила о намерении признать блокаду Ленинграда геноцидом и преступлением против человечности в 81-ю годовщину её начала. Инициатором обращения в суд стал генпрокурор России Игорь Краснов. «Фонтанка» узнала, зачем это нужно и почему этого не сделали раньше.

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