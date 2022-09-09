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    В Ботаническом саду пройдёт выставка, для которой вырастили необычные сорта овощей и фруктов

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    На традиционной экспозиции «Дары осеннего Сада» и одноимённом фестивале вы сможете узнать новости о сортах сельхозкультур, которые распространены в нашем регионе.

    Фото: vk.com/botsad_spb
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    Выставка «Дары осеннего Сада» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» 10–18 сентября. Там вы увидите, над какими сортами овощей и злаков сейчас работает российская наука — в организации проекта Ботсаду помогал Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР). Учёные поделятся с посетителями знаниями о гибридах, которые приживутся на Северо-Западе. На выставке обещают показать необычные экземпляры знакомых растений. Кроме того, в «Зелёном домике» представят работы художников кафедры текстиля Академии Штиглица.

    10–11 сентября выставка будет работать в рамках фестиваля. В выходные вы также сможете прогуляться по парку-дендрарию и узнать о растениях, которые употребляют в пищу животные, пройти по Тропическому оранжерейному маршруту (с посещением Водной оранжереи), сходить в Ботанический музей, а для детей в Саду будут творческие мастер-классы.

    Фото: vk.com/botsad_spb
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    Выставка «Дары осеннего Сада» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» с 10 по 18 сентября. В выходные, 10–11 сентября, в Ботсаду с 10:00 до 17:30 также пройдёт одноимённый фестиваль. Билеты в оба дня будут продавать до 16:30, для детей до четырёх лет вход свободный. 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: vk.com/botsad_spb
    Фото: vk.com/botsad_spb

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