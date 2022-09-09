В Ботаническом саду пройдёт выставка, для которой вырастили необычные сорта овощей и фруктов

На традиционной экспозиции «Дары осеннего Сада» и одноимённом фестивале вы сможете узнать новости о сортах сельхозкультур, которые распространены в нашем регионе.
Выставка «Дары осеннего Сада» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» 10–18 сентября. Там вы увидите, над какими сортами овощей и злаков сейчас работает российская наука — в организации проекта Ботсаду помогал Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР). Учёные поделятся с посетителями знаниями о гибридах, которые приживутся на Северо-Западе. На выставке обещают показать необычные экземпляры знакомых растений. Кроме того, в «Зелёном домике» представят работы художников кафедры текстиля Академии Штиглица.
10–11 сентября выставка будет работать в рамках фестиваля. В выходные вы также сможете прогуляться по парку-дендрарию и узнать о растениях, которые употребляют в пищу животные, пройти по Тропическому оранжерейному маршруту (с посещением Водной оранжереи), сходить в Ботанический музей, а для детей в Саду будут творческие мастер-классы.
Выставка «Дары осеннего Сада» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» с 10 по 18 сентября. В выходные, 10–11 сентября, в Ботсаду с 10:00 до 17:30 также пройдёт одноимённый фестиваль. Билеты в оба дня будут продавать до 16:30, для детей до четырёх лет вход свободный. 0+
Анастасия Семенович