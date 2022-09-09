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    COVID-19

    Графики идут вверх. Заболеваемость ковидом в Петербурге превысила 3,3 тысячи случаев, в России — 52 тысячи

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    Волна коронавируса плавно ползёт вверх. Рост фиксируется и в Петербурге, и в стране как по заболеваемости, так и по летальным исходам.

    Как сообщает 9 сентября оперштаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 3 315 новых случаев COVID-19 — заметно больше, чем накануне (3 249), и 20 смертей (накануне 19). Город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (6 525 заболевших за сутки).

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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    В целом по стране за сутки заболели 52 106 человек — на 2 тысячи больше, чем накануне (50 618). Летальную статистику пополнили 96 случаев (93).

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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    За всё время пандемии в Петербурге выявили 1 686 514 случаев заражения, подтвердили 34 883 смерти от ковида. В России — 19 960 295 заражений и 385 165 смертей.

    В начале сентября ковид в Петербурге шёл на спад, и больницы начали сворачивать коронавирусные койки. Но эксперты предсказывали, что начало учебного года может спровоцировать новый всплеск заболеваемости.

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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