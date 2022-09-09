Графики идут вверх. Заболеваемость ковидом в Петербурге превысила 3,3 тысячи случаев, в России — 52 тысячи

Волна коронавируса плавно ползёт вверх. Рост фиксируется и в Петербурге, и в стране как по заболеваемости, так и по летальным исходам.



Как сообщает 9 сентября оперштаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 3 315 новых случаев COVID-19 — заметно больше, чем накануне (3 249), и 20 смертей (накануне 19). Город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (6 525 заболевших за сутки).

