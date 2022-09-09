В индийском Мумбаи молния попала в многоэтажку. Посмотрите, как это было

Непогода, обрушившаяся на индийский Мумбаи в середине недели, усеяла небо молниями. Одна из мощных ярких вспышек даже угодила в вершину многоэтажного дома, напугав очевидцев.
Ролик с ударом 9 сентября распространяется в социальных сетях. Вспышка на нём не только хорошо видна, но и отлично слышна.
Автор: youtube.com/deepesh joshi
«Это, конечно, было страшно! К счастью, они установили громоотвод в здании, так что, если молния ударит, она сразу попадет в землю», — рассказала очевидица.
В начале июля «Фонтанка» писала о буйстве стихии в российской столице. В купол храма Иверской иконы Божией Матери на Всполье, который расположен на Большой Ордынке в Москве, попала молния. Из него пошёл белый дым, впоследствии возгорание ликвидировали.