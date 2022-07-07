В Москве молния ударила в храм. Дымящийся купол показали очевидцы

Бушующая в столице стихия показывает свою силу. Небесные силы не обошли вниманием старинную церковь.



Вечером 7 июля в купол храма Иверской иконы Божией Матери на Всполье, который расположен на Большой Ордынке в Москве, попала молния. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное ГУ МЧС.



Судя по видеозаписям очевидцев, из купола шел белый дым. На место прибыли спасатели. Сейчас возгорание уже ликвидировано.

