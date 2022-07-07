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    В Москве молния ударила в храм. Дымящийся купол показали очевидцы

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    Бушующая в столице стихия показывает свою силу. Небесные силы не обошли вниманием старинную церковь.

    Вечером 7 июля в купол храма Иверской иконы Божией Матери на Всполье, который расположен на Большой Ордынке в Москве, попала молния. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное ГУ МЧС.

    Судя по видеозаписям очевидцев, из купола шел белый дым. На место прибыли спасатели. Сейчас возгорание уже ликвидировано.

    Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье построен в 1791–1802 годах. В 1930 году его закрыли, а в здании оборудовали клуб вагоноремонтного завода и галерею современного искусства. Церковь вернули РПЦ в 1994 году.

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