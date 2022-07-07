    Пробки

    6/10

    usd62.91eur64.33
    Жилье в ФинляндииСамооборона от акулыПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Москву накрыл ураган с грозой и градом. Гром слышно даже в Кремле

    1314
    обсудить

    Непогода заливает дождем и засыпает градом улицы Москвы 7 июля. Ураганный ветер валит деревья, а жители столицы делятся в соцсетях колоритными кадрами буйства стихии.

    С полудня и до конца дня синоптики обещали столице ливневый дождь, грозу, град и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 12–17 м/с, сообщает портал MSK1.Ru. Днем разные районы Москвы начало заливать обильными осадками одновременно с сильным ветром.

    Кое-где дороги превратились в каналы с «плывущими» по ним машинами.

    На других улицах водителям приходится уворачиваться от сдуваемых дорожных ограждений.

    Град в одних районах выпал размером с горох или вишню, в других — с перепелиное яйцо. Такой может серьезно повредить автомобили.

    Ураганный ветер валит деревья. На Замоскворецкой линии московского метро из-за деревьев, которые наклонило ветром на пути открытого наземного участка, остановлено движение поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово», а в обратном направлении они идут с увеличенным интервалом, сообщает столичный Департамент транспорта.

    Раскаты грома слышны даже на трансляции из Кремля.

    Власти Москвы просят жителей не выходить на улицу из-за «залпового ливня» и сильного ветра.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close