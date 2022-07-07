Москву накрыл ураган с грозой и градом. Гром слышно даже в Кремле

Непогода заливает дождем и засыпает градом улицы Москвы 7 июля. Ураганный ветер валит деревья, а жители столицы делятся в соцсетях колоритными кадрами буйства стихии.
С полудня и до конца дня синоптики обещали столице ливневый дождь, грозу, град и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 12–17 м/с, сообщает портал MSK1.Ru. Днем разные районы Москвы начало заливать обильными осадками одновременно с сильным ветром.
Кое-где дороги превратились в каналы с «плывущими» по ним машинами.
На других улицах водителям приходится уворачиваться от сдуваемых дорожных ограждений.
Град в одних районах выпал размером с горох или вишню, в других — с перепелиное яйцо. Такой может серьезно повредить автомобили.
Ураганный ветер валит деревья. На Замоскворецкой линии московского метро из-за деревьев, которые наклонило ветром на пути открытого наземного участка, остановлено движение поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово», а в обратном направлении они идут с увеличенным интервалом, сообщает столичный Департамент транспорта.
Раскаты грома слышны даже на трансляции из Кремля.
Власти Москвы просят жителей не выходить на улицу из-за «залпового ливня» и сильного ветра.