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    Game over. СОБР вломился в казино на севере Петербурга

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    Полиция при силовой поддержке Росгвардии накрыла подпольное казино в Выборгском районе Петербурга. Об этом 9 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Силовики продолжают зачищать север города от подпольных казино. После того, как в феврале на проспекте Просвещения прикрыли домашний «Лас-Вегас», оперативники экономической полиции нашли еще один, в этот раз на проспекте Энгельса.

    «Совместно с полицейскими Выборгского района Петербурга при поддержке СОБР Росгвардии оперативники ликвидировали нелегальное казино. Игорная деятельность была организована в трёхкомнатной квартире дома 125 по проспекту Энгельса», — сообщает главк.

    Из казино вынесли 37 игровых автомата, 9 компьютеров и другое оборудование для игр. В отдел были доставлены 2 администратора и 7 игроков. Возбуждено уголовное дело, организаторы устанавливаются.

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