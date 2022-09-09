Game over. СОБР вломился в казино на севере Петербурга

Полиция при силовой поддержке Росгвардии накрыла подпольное казино в Выборгском районе Петербурга. Об этом 9 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Силовики продолжают зачищать север города от подпольных казино. После того, как в феврале на проспекте Просвещения прикрыли домашний «Лас-Вегас», оперативники экономической полиции нашли еще один, в этот раз на проспекте Энгельса.



«Совместно с полицейскими Выборгского района Петербурга при поддержке СОБР Росгвардии оперативники ликвидировали нелегальное казино. Игорная деятельность была организована в трёхкомнатной квартире дома 125 по проспекту Энгельса», — сообщает главк.

