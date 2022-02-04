Домашний «Лас-Вегас» нашли на севере Петербурга

Экономическая полиция Петербурга нашла в Выборгском районе домашний игорный клуб.
«Казино» работало в квартире дома 15 по проспекту Просвещения около недели, сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 февраля в пресс-службе ГУ МВД. Полицейские в ходе оперативных мероприятий 31 января изъяли в помещении 10 моноблоков, ноутбук и мобильный телефон.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
За игрой клиентов присматривал один администратор, который также выполнял функции кассира. Полицейским также удалось задержать организатора подпольного клуба игроманов — 39-летнюю женщину, которая квартиру под заведение снимала.
В отношении нее 2 февраля было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр».