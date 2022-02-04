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Домашний «Лас-Вегас» нашли на севере Петербурга

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Экономическая полиция Петербурга нашла в Выборгском районе домашний игорный клуб.

«Казино» работало в квартире дома 15 по проспекту Просвещения около недели, сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 февраля в пресс-службе ГУ МВД. Полицейские в ходе оперативных мероприятий 31 января изъяли в помещении 10 моноблоков, ноутбук и мобильный телефон.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

За игрой клиентов присматривал один администратор, который также выполнял функции кассира. Полицейским также удалось задержать организатора подпольного клуба игроманов — 39-летнюю женщину, которая квартиру под заведение снимала.

В отношении нее 2 февраля было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр».

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Комментарии (5)

nikonian
Районное УВД точно не в курсе.
VKuser133194187
Опять Просвет засветился.
orlovandrei1986
10 компов - это ещё ничего не значит, може они так на удалёнке работают =)
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