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    «Очень странная ситуация». Перед боем Чимаева подрались около 100 человек

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    Перед поединком между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом случилась массовая драка, в которой, по некоторым данным, участвовали около 100 спортсменов и членов их команд (25 со стороны шведского представителя и 75 со стороны американца). Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйн Уайт даже отменил пресс-конференцию турнира UFC 279 «в интересах общей безопасности».

    «У нас очень странная ситуация. Такого не было в истории компании», — цитирует его «Спутник» 9 сентября.

    По словам очевидцев, сначала произошла стычка между Чимаевым и Холландом, её утрясли. Но потом кто-то из членов команды Диаса бросил что-то в Чимаева.

    По другой информации, американец Кевин Холланд якобы что-то сказал Чимаеву, и тот ударил его ногой в грудь, и тогда вмешались люди из окружения Диаса.

    «Я предложил этому клоуну бесплатно подстричь бороду. Я не знаю ни одного места в США, где бы эта услуга предлагалась бесплатно! Я аккуратный, обещаю, что не порезал бы его. К вашим услугам, братан, как персонал отеля», — написал Холланд в социальных сетях (цитата по РБ).

    Бой между Чимаевым и Диасом планировался на 10 сентября в Лас-Вегасе, он должен стать для Чимаева последним. Спортсмен, впрочем, уже пытался завершить карьеру, но Кадыров и глава UFC отговорили его. Чимаеву 28 лет, он выиграл все 11 боёв в ММА. У Диаса 23 победы в 36 поединках.

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