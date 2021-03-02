Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, ставший одной из главных сенсаций 2020 года в UFC, объявил о завершении карьеры во вторник, 2 марта. Как написал сам 26-летний спортсмен в своем инстаграме, причина в здоровье. Однако нашлись сразу две очень важные персоны, которые оказались против такого поворота событий.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте. Я думаю, я уже все. Да, я знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорит мне: "Все"», — написал боец.

Первым отреагировал президент UFC Дэйна Уайт.

«Когда он прибыл в Лас-Вегас, врачи дали ему преднизон, а это вообще-то жесткий стероид. А когда ты на преднизоне, тебе нужно расслабляться, отдыхать и восстанавливаться. А Хамзат пошел в зал, потренировался, почувствовал себя дерьмом и с суперэмоциями написал это в инсту», — объяснил Уайт журналистам из издания MMA Junkie. Также он подчеркнул, что Хамзат точно не завершит карьеру. Следом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем аккаунте на сайте «ВКонтакте», что позвонил Хамзату и уговорил его не завершать карьеру. «Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодёжь, которую он вдохновляет, да что говорить — МИЛЛИОНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ В РОССИИ И МИРЕ!» — написал Кадыров. Глава Чеченской Республики также добавил, что Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки.

Хамзат Чимаев провел в UFC три поединка. В июле 2020-го швед чеченского происхождения установил рекорд промоушена, победив в двух боях с разницей всего в 10 дней. В сентябре Хамзат вышел на свой третий поединок в UFC и за 17 секунд отправил в нокаут американца Джеральда Миршерта.