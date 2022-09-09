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    Двое суток проходили миллионерами трое налетчиков на квартиру в Приморском районе

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    Уголовный розыск Петербурга задержал троих подозреваемых в нападении на квартиру жителя Приморского района. Однако похищенных миллионов у них не нашли.

    Трех мужчин из разных районов Петербурге задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий после разбоя на Планерной улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября. Двое из них, 27-летний житель Красносельского района и 25-летний житель Калининского, ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и преступления, связанные с наркотиками. Третий — 30-летний житель Васильевского — ранее проблем с законом не имел.

    По версии следствия, 6 сентября они дождались в парадной дома на Планерной местного жителя, втолкнули его в квартиру, избили и залили газом. После чего забрали из квартиры 4 млн рублей и скрылись.

    В ходе обысков денег у подозреваемых не нашли. Зато нашли перчатки и балаклавы.

    Всех троих поместили в изолятор временного содержания.

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