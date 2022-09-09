Двое суток проходили миллионерами трое налетчиков на квартиру в Приморском районе

Уголовный розыск Петербурга задержал троих подозреваемых в нападении на квартиру жителя Приморского района. Однако похищенных миллионов у них не нашли.



Трех мужчин из разных районов Петербурге задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий после разбоя на Планерной улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября. Двое из них, 27-летний житель Красносельского района и 25-летний житель Калининского, ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и преступления, связанные с наркотиками. Третий — 30-летний житель Васильевского — ранее проблем с законом не имел.

