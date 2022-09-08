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    Житель севера Петербурга остался без 4 млн, не оглянувшись при входе в квартиру

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    Налетчики в медицинских масках поджидали жителя Приморского района Петербурга у квартиры. Их интересовали только его миллионы.

    В полицию 30-летний житель Планерной улицы обратился 6 сентября около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября. По предварительной информации, он сообщил, что возвращался около девяти вечера в квартиру дома 45, корпус 1, открыл дверь и в этот момент на него сзади налетели трое или четверо мужчин. Они якобы втолкнули его в помещение, избили, а потом обшарили квартиру и унесли 4 млн рублей и 13-й «айфон».

    После себя налетчики оставили куски липкой ленты с монетами, видимо для усиления ударов кулаками.

    Пострадавший запомнил приметы лишь одного злоумышленника — он был в черных куртке и штанах, а лицо прикрывал медицинской маской.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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