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    Злые подростки стреляли в лицо жителю Петербурга и залили его газом

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    Житель Красногвардейского района стал жертвой конфликта с подростками по пути домой.

    В полицию 30-летний житель проспекта Наставников обратился 7 сентября около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября. Он, по предварительной информации, сообщил, что на него напали неизвестные, стреляли, залили его газом и отняли мобильный телефон.

    Наряд, прибывший на место, обнаружил там нетрезвого мужчину, который рассказал, что во дворе дома 45 по проспекту Наставников на него напала группа подростков. Его якобы избили и выстрелили в лицо из пистолета. Мобильный телефон мужчина до приезда полиции нашел.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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